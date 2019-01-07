農曆年及元宵將至 護理師提醒吃湯圓要注意

2019-01-07 12:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕冬至剛過，緊接著就是要歡喜迎接農曆新年及元宵了！新竹縣新豐鄉瑞興社區今早舉辦祖孫搓湯圓活動，天主教仁慈醫院護理師提醒，吃湯圓除要細嚼慢嚥避免噎到，有胃部疾病及三高的病人也應適量食用，才能吃得美味又健康。

湖口仁慈醫院與新豐鄉瑞興社區，共同提供長照2.0-ABC服務，讓鄉親可直接且就近接受完整的長照2.0創新服務，社區據點規劃多樣化社區健康促進活動，提供長輩參加、學習。近來天氣濕冷，瑞興社區長壽俱樂部會長溫清杏，特別邀請長輩們和瑞興國小的小朋友，祖孫攜手搓湯圓，並一同享用湯圓。

仁慈醫院護理師曾秋夢表示，軟Q的湯圓美味可口，但是要特別注意，湯圓黏性高，食用時若沒有細嚼慢嚥或是直接一口吃下去，容易造成噎到的風險，因此長輩、小孩吃湯圓時最好要有人陪伴；萬一噎到，旁人可先進行「哈姆立克急救法」排除異物，並立即送往醫院急診，否則錯過急救的黃金時間，恐會因噎到致死。

曾秋夢也提醒，湯圓是由糯米製作而成，在腸胃道內消化的時間較長故不應食用過量，餐後應吃水果以幫助消化，特別是有胃部疾病、三高的病人應適量食用，油蔥、鹽巴等調味料也應適量添加，以免攝取過多的油脂與鹽份，造成身體的負荷。

今早的活動，也結合新竹區監理辦理「高齡者交通安全宣導」，教導長輩各項交通安全知識，並安排長者與學童互動，讓整場活動充滿歡笑聲。

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