搭暖冬方案順風車 國航加碼促銷

2019-01-07 12:19

〔記者陳宜加／台北報導〕觀光局1月期間推出全台適用的擴大暖冬補助方案，週日至週四入住合法旅宿，每房最多補貼1500元，但方案並未納入交通費用。國籍航空公司看準商機，加碼推出促銷方案，遠航祭出2人以上成行機票6折優惠，華信航空則推出2天1夜機加酒促銷專案，冬季旅展期間再加贈100張免費機票。

遠航表示，配合觀光局擴大國旅暖冬遊補助，推出「遠航FUN寒假專案」，1月1日起至1月31日，2人以上成行，至遠航官網購買國內航線機票，即享6折優惠。台北─澎湖來回原價3298元，2人即省2544元，搭配住宿補助，預計省下至少3500元，呼籲國人請假出遊。

遠航發言人盧紀融表示，遠航截至去年底已引進3架ATR72-600型新機，預計今年1月起將再陸續引進3架，投入國內線營運；另外，原至去年12月截止的「憑登機證抽國內線1年免費爽爽搭」活動反應熱烈，且為鼓勵離島居民至本島旅遊，活動將延長至1月24日止。

華信與燦星旅遊合作，推出機票加星級飯店住宿，無論前往台東、澎湖、金門，2人同行每人只要3999元起，旅客可選擇2天1夜入住台東鹿鳴溫泉酒店、澎湖昇恆昌澎澄飯店、澎湖福朋喜來登酒店；或3天2夜入住金門金沙大地渡假酒店，機加酒每人一律3999元起。

另外，因應擴大暖冬遊方案，購買冬季旅展機加酒專案，華信航空與業者再加碼贈送100張華信航空免費來回機票，旅客可於今年1月31日、暖冬遊補助活動截止前，使用免費機票漫遊台東、澎湖或金門，還可申請擴大國旅暖冬遊，每房最高新台幣1500元住宿補助。

華信表示，飛航台北、台中、金門、馬公、台東、高雄、花蓮等7個航點，每週約320班，航班相當密集。

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