林憲茂「紅鯉呈祥」畫展 呈現新年喜氣

〔記者張菁雅／台中報導〕春節即將來臨，呼應新春節慶氣氛，台中日月千禧酒店邀請油畫大師林憲茂以象徵吉祥的鯉魚為題，即日起至3月31日舉辦「放縱色漾，紅鯉呈祥」畫展，鯉魚斑斕絢麗的色彩、變化萬千的優遊姿態，格外顯得喜氣。
日月千禧酒店參與台中市政府文化局「藝術亮點」計畫，這檔畫展是第11次舉辦藝文展覽。副總經理許瑄芷表示，選在今年一開始籌辦「放縱色漾，紅鯉呈祥」畫展，除了迎接新春，鯉魚變化萬千的優遊姿態、戲水弄波渾身是力的習性，表達出生命力的悸動，期許在新的一年能夠開創嶄新的局面。
林憲茂憑藉自學及對油畫的熱情，22歲即舉行個展，至2018年共舉辦個展26次，足跡遍布歐美、中南美、俄羅斯等40多國。
林憲茂表示，當今藝術不再是看表象，而是呈現畫家內心的世界，許多畫家都在創造自己的語言與形式，所以有很多面向，歡迎民眾透過作品更了解畫家本身。
「放縱色漾、紅鯉呈祥」畫展共展出21幅作品，為搭配畫展，日月千禧酒店設計同名款「紅鯉呈祥」甜點，以日式和菓子手法雕琢出鯉魚在水中律動的姿態。另一款新春甜點「舞獅慶新年」，於2月1日至10日限量提供，獅頭造型的蛋糕，色彩鮮艷、活靈活現，相當吸睛。
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畫家林憲茂（左）、日月千禧酒店副總經理許瑄芷（中）共同為畫展揭幕。（記者張菁雅攝）
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畫家林憲茂即日起在日月千禧酒店舉辦個展。（記者張菁雅攝）
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「紅鯉呈祥」甜點以細膩手法呈現鯉魚優游水中。（記者張菁雅攝）
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「舞獅慶新年」蛋糕的獅頭造型活靈活現。（記者張菁雅攝）
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