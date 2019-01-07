距離台東寒士尾牙僅剩20天 募款只達3成

2019-01-07 12:05

［記者王秀亭／台東報導］人安基金會台東平安站與華山基金會、創世台東院將於27日舉辦植物人雙軌服務暨寒士吃飽30尾牙，讓弱勢家庭及街友提前享受過節氣氛，但離活動日期只剩20天，民眾認桌不如預期踴躍，款項只達目標數3成，台東平安站長翁任賞這幾天勤奔波募款，只盼街友們吃飽穿暖。

翁任賞表示，27日寒士吃飽30活動預計席開56桌，較去年增加3桌，以每桌5000元開放民眾認桌，今年款項募集速度特別緩慢，上個月中雖有台東市長張國洲的選舉部分結餘2萬元加持，半個月來募款金額只增加1成。

翁任賞指出，往年會寄信給店家、廠商，平均都有上百件愛心回應，提高認桌率，今年連50件都不到，只能再想辦法籌錢。

為鼓勵民眾認桌，人安基金會與插畫家「喂，wei」合作，設計可愛風的「招財進飽」紅包袋，只要認桌的民眾就送一袋5入的紅包袋，翁任賞說，盼讓縣內的街友、單親媽媽、植物人家庭及獨居老人可以在一年一次的尾牙宴中，享受快樂團圓宴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/