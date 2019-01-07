鐵路地下化1/8起台南小東地下道施工 第1階段局部改道5個月

台南市東區與北區交界的小東路地下道在南鐵地下化工程第一階段交通維持佈設情形。（圖：南市警五分局、交通大隊提供）

台南市東區與北區交界的小東路地下道在南鐵地下化工程第一階段交通維持佈設情形。（圖：南市警五分局、交通大隊提供）

2019-01-07 11:51

〔記者王俊忠／台南報導〕交通部鐵道局為辦理台南市區鐵路地下化計畫C211標台南北段地下化工程，將於1月8日零時起辦理小東路地下道段施工，將依序由北向南分4階段進行交通維持改道後施工，第1階段工期約需5個月完成，施工期間請用路人配合預告改道標誌、提前改道。

南市警交通大隊與施工轄區警五分局表示，南鐵地下化工程第一階段工期5個月，為讓工程順利進行及確保用路人安全，施工期間將封閉小東地下道東向西位於北側的人行道及機慢車道，原東向西快車道各留設一快車道及混合車道供小型車及機慢車通行，另西向東的車道維持現況，行人請由南側人行地下道通行。

施工期間為讓車流順暢通行，將全時段禁行大型車輛，請大型車輛改道，行駛其他替代道路。

施工期間大型車輛由北門路1段往開元路橋方向，車輛請直行開元路橋方向，禁止右轉小東路地下道；北門路2段往民族路方向，車輛請直行民族路方向，禁止左轉小東路地下道；小東路往小東路地下道方向，車輛請提早於前鋒路改道行駛；前鋒路往民族路方向，車輛請直行民族路方向，禁止右轉小東路地下道；前鋒路往開元路橋方向，禁止左轉小東路地下道，請民眾行經施工路段，注意行車安全。

警方表示，施工單位於施工期間在小東路地下道周邊道路有派遣義交協助疏導，五分局會派員加強周邊道路路況查報，並請民眾遵循現場義交指揮，依疏導方向行駛。

  • 位於前鋒路端的台南市小東路地下道。（記者王俊忠翻攝）

    位於前鋒路端的台南市小東路地下道。（記者王俊忠翻攝）

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