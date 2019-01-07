鐵路地下化1/8起台南小東地下道施工 第1階段局部改道5個月

2019-01-07 11:51

〔記者王俊忠／台南報導〕交通部鐵道局為辦理台南市區鐵路地下化計畫C211標台南北段地下化工程，將於1月8日零時起辦理小東路地下道段施工，將依序由北向南分4階段進行交通維持改道後施工，第1階段工期約需5個月完成，施工期間請用路人配合預告改道標誌、提前改道。

南市警交通大隊與施工轄區警五分局表示，南鐵地下化工程第一階段工期5個月，為讓工程順利進行及確保用路人安全，施工期間將封閉小東地下道東向西位於北側的人行道及機慢車道，原東向西快車道各留設一快車道及混合車道供小型車及機慢車通行，另西向東的車道維持現況，行人請由南側人行地下道通行。

施工期間為讓車流順暢通行，將全時段禁行大型車輛，請大型車輛改道，行駛其他替代道路。

施工期間大型車輛由北門路1段往開元路橋方向，車輛請直行開元路橋方向，禁止右轉小東路地下道；北門路2段往民族路方向，車輛請直行民族路方向，禁止左轉小東路地下道；小東路往小東路地下道方向，車輛請提早於前鋒路改道行駛；前鋒路往民族路方向，車輛請直行民族路方向，禁止右轉小東路地下道；前鋒路往開元路橋方向，禁止左轉小東路地下道，請民眾行經施工路段，注意行車安全。

警方表示，施工單位於施工期間在小東路地下道周邊道路有派遣義交協助疏導，五分局會派員加強周邊道路路況查報，並請民眾遵循現場義交指揮，依疏導方向行駛。

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