捐千份物資助弱 立委趙正宇：尊重任何對手參選

2019-01-07 11:56

〔記者周敏鴻／桃園報導〕立法委員趙正宇舉辦「宇您同在」寒冬送暖的傳遞愛心活動，將1000份民生物資委交桃園市八德、大溪、復興、中壢區共98位里長，轉發給各里內的弱勢家庭，希望幫助他們開心迎接新年的到來。

前桃園市議員楊朝偉4日宣佈將參選桃園市第6選區立法委員，等於是對趙正宇宣戰，趙正宇說，對於任何對手要參選，他都尊重，目前他唯一該想的，就是如何做好自己的選民服務工作，以趕在農曆春節前舉辦的寒冬送暖活動為例，就是盼用愛溫暖社會每個需要關懷的角落。

趙正宇準備的民生物資，包括白米、麵條、藥膳包、砂糖、紅豆、米粉、醬油、巧克力、麥茶、圍巾等，上午由八德區大同社區發展協會志工、青年團菁英會團員們協助，在八德區大智里集會所送交八德、大溪、復興、中壢區98位里長領回後，再由各里長分送給里內的弱勢家庭。

里長們說，農曆春節將屆，弱勢家庭多為了準備過年而發愁，趙正宇結合民間力量熱心捐助民生物資，除了讓部分弱勢家庭可以安心過好年外，相信也有拋磚引玉的效果，將帶動更多善心企業或人士出錢出力來幫助弱勢家庭。

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