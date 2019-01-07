高教工會：永達董事會不甩教育部 賣校地款項先還董事

2019-01-07 11:43

〔記者林曉雲／台北報導〕永達技術學院2014年停辦，教育部限期明年1月須解散清算，台灣高等教育產業工會與永達前教師今天共同召開記者會，工會主任陳書涵抨擊，永達董事會於停辦後涉違法挪用校產，私自將變賣校地部分所得至少6千萬元，優先還給學校董事，違反教育部的要求。

工會質疑教育部3年來僅發公文無具體作為，原本應於去年8月6日解散清算，即將全數校產歸公，教育部卻將永達解散清算年限延長至2020年。陳書涵呼籲教育部儘速於今年解散違法董事會，改派公益董事追討回遭董事會非法挪用之鉅額欠款，啟動對教職員與學生應有之補償程序，否則待永達進入解散程序後，還由原董事會組成清算人 ，怎麼可能追究校產、補償師生？

陳書涵表示，永達技術學院於2014年7月24日向教育部提出要求處分「大湖體健休宿舍大樓建物」之申請，而教育部於同年8月7日回函學校「原則同意」，但要求處分後50％款項，應包含教師、職員優惠退休、離職所需相關經費；並以該校師生利益與學校整體改善中為優先考量，不得用於攤還董事以借貸方式提供學校運用之債務。

陳書涵表示，隔年2015年，永達董事會以新台幣1億4500萬變賣大湖校地，教育部核准該買賣時又再次向永達董事會要求，處分價款運用不得用於償還董事以借貸方式提供學校運用之債務，但儘管教育部兩次函文要求永達董事會處分校地款項，應用於教職員生身上，不得償還董事欠款，永達董事會竟完全不將教育部的命令當一回事，在變賣校產同年，永達董事會即私自將學校所得款項其中6千萬元，挪用償還給其中一名董事，公然違反教育部所設的處分要件。

教育部技職司專門委員柯今尉表示，教育部查知永達董事會確實違規先把賣校地款6千萬元先還給董事，教育部要求永達必須先追回6千萬元，才能再談永達改辦一事，永達董事會如未追回6千萬元，教育部不排除依私校法向法院聲請解散董事會。

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