建築積木樂園、恐龍世界、巨型娃娃機... 高雄百貨業者搶商機

2019-01-07 11:31

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄百貨業者推出主題活動搶商機，首度南下的建築積木樂園、全台首創K歌摩天輪、以及由Rody跳跳馬和LAIMO馬來貘打造的童樂森林。超多好玩又有趣的旅遊活動讓高雄民眾及旅客有更多玩樂選擇。

新光三越高雄左營店在10樓打造300坪「KID’S建築積木樂園」，由韓國設計師專程來台佈置，以高雄知名的八五大樓、現在最夯的愛情摩天輪等特色建築為主體設計，規劃了6大展場，包含白沙礦、大咖工程車、彈跳升降機、波波游泳池等。

專為2至12歲孩童所設計的建築樂園，用超過5萬顆韓國無毒、安全環保的EPP巨型積木打造，裡頭設置了各種建築元素，縮小版的挖土機、角色扮演的工程帽、反光背心，而巨型積木剛好轉換成一塊塊的磚瓦，考驗小小工程師的創意，讓小朋友親自體驗建築過程的樂趣。另外還有超大氣墊組成的哈哈探險村，要感受6米高氣墊溜滑梯的快感，小朋友們需先通過層層關卡，趣味十足。

新光三越高雄左營店10樓還推出實境射擊探險樂園，讓民眾與恐龍一起奔跑，250坪最酷的侏儸紀世界開放探險，體驗叢林冒險射擊，重返2億年前的恐龍世界，14公尺高的巨大腕龍及展翅長達6公尺翼龍，不只是會動，還會跟著你動，虎視眈眈，到處都有神出鬼沒的恐龍驚喜，除了驚險刺激的回憶之外還能帶走探險紀念，愛冒險的孩子們，千萬不要錯過！

高雄夢時代8樓則推出「Rody&LAIMO童樂森林」互動特展，規劃了5大主題展區，有6米大的吸娃娃機及糖果屋造型電流急急棒，另外還設置了3米高的Rody搖搖馬、Rody造型鞦韆、童樂小山及夜晚的貘森林等趣味又好拍的場景，展區內還放了數十顆互動氣球，民眾可置身於燈海中，看馬來貘在2米高的月球上奔跑，拍出人人稱羨的網美照，展覽免費入場。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/