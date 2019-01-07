苗市玉清宮寒冬送暖 捐贈1500份物資助弱勢

2019-01-07 11:22

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市玉清宮今天舉行年度「寒冬送暖」捐贈儀式，今年撙節120萬元購買1500份民生物資給苗栗市28里中低收入戶，今天透過各里里長轉發，讓這些弱勢族群，感受到社會各界滿滿的關懷。

財團法人苗栗市玉清宮財團董事長魏俊傑指出，玉清宮每年在關聖帝君聖誕總會撙節經費捐助社會公益，過去幾年捐贈苗栗縣政府消防車、公共場所電擊器AED、復康巴士、救護車等。

魏俊傑表示，今年撙節開支120萬元購買白米、壽麵線、純麥麵、北港意麵等生活必需品，分送給苗栗市28里低收入家庭，盼取之社會，用之社會，讓苗栗市中低收入戶生活得到幫助。

苗栗縣副縣長鄧桂菊及苗栗市長邱鎮軍均肯定玉清宮平日熱心公益的義舉，以及長期對社會的付出與關懷，同時期許各宗教團體及社會大眾跟進，共同投入縣內公益慈善及社會教化活動。

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