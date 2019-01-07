農曆年前 台南4波徵才逾530職缺

2019-01-07 11:21

〔記者王俊忠／台南報導〕農曆年前常是轉職熱潮，勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心將於1月8日、11日、15日、16日連辦「2019迎向薪未來」4場徵才活動，預計28家以上優良廠商釋出逾530以上工讀及一般職缺，活動地點分別在台南市東區、北區及仁德區，希望求職朋友把握現場媒合工作機會。

另外為早鳥民眾加油打氣，主辦單位特別準備豬年紅包發送，祝福求職朋友順利媒合「薪」工作，送完為止。

8日（星期二）上午9點30分至12點在南市北區大豐里活動中心（武聖路315號），邀請福安工業、小北百貨、意精研、全超開發、異人館國際餐飲、光洋應用材料、台南大員皇冠假日酒店、達方電子、鐵道大飯店、日揚科技、瑪帕精密刀具系統、夏都城旅、譁泰精機等13家廠商提供250個以上工作機會。

11日（星期五）上午9點30分至12點在仁德區運動公園（仁義路130號），邀請永芳鐵鍊五金、志輝科技、和德昌、松萬企業、立匯工業、虹菱實業、豐年豐和、大大工業、陽光花園、群創光電、新普科技等11家廠商提供150個以上工作機會。

15日（星期二）上午9點30分至11點30分在台南就業中心（東區衛民街19號），現場邀請美廉社、台南紡織、貳鍋三火鍋等3家廠商，提供儲備店長、儲備幹部、電機人員、機械人員、化工人員、堆高機人員、操作員、固定早晚班外場正職人員、計時外場人員等逾90名職缺。

16日（星期四）下午1點30分至4點30分在台南就業中心，邀約「日式快餐連鎖店品牌『SUKIYA食其家』」徵才活動，預計提供40個以上儲備幹部及內外正社員工作機會。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，因應農曆年前轉職潮，加上寒假打工需求，該中心特別邀請轄區廠商釋放職缺，職缺種類眾多，以符合各類求職者不同需求，請求職者踴躍前往面試。

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