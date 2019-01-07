很會演！女友一來小叔勤奮洗碗、遛狗 她傻眼：平時都不做事的

2019-01-07 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕也太會裝！一名女網友的小叔平時都沒在做家事，但只要女友一來到家中，小叔就會像變了一個人，不但幫忙照顧這名女網友的女兒，還會帶狗出門散步，讓女網友看得超傻眼。

「我要抱怨我讓小叔辛苦了」，這名女網友到臉書社團「爆怨公社」透露，小叔平時在家中都沒在做家事，連自己喝完水的杯子、吃完飯的碗筷都沒洗過，「家裡的狗叫死了也不會帶牠去散步、平時更不會理我女兒的」，但是只要小叔的女友來到家中，小叔就會立刻變得很勤奮，不但主動洗碗，還會和女友一起帶狗出門散步，「他女友還以為我小叔很愛狗（笑」，發文的當下原PO正在吃飯，小叔在旁幫忙照顧原PO的女兒，貼心地要讓原PO好好吃飯，原PO邊看好戲邊揶揄地說，「看著小叔辛苦的演戲我只好多吃一碗吃久一點，讓他女友看一下他演的多有愛心」。

網友看了紛紛留言，「哈哈哈笑死」、「太假掰了吧！」「演好演滿，才能脫離單身狗」、「這個大嫂實在太照顧小叔了」、「請美麗的女友天天來哦！」「因了解而分開...大概就是他以後的人蔘（生）了」；不少網友也為小叔的女友擔心，「天呀！如果結婚了那個女生好可憐」、「希望他女友別被騙啊！」

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