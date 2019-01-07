關山蘿蔔季開拔 米國學校要讓民眾體驗從泥巴到嘴巴

2019-01-07 11:01

［記者王秀亭／台東報導］台東關山鎮進入蘿蔔產季，關山鎮農會米國學校與水土保持局台東分局合作，農村食材尋寶趣帶著民眾走進田裡拔蘿蔔，再用古灶生火煮蘿蔔雞湯，讓大人小孩了解「從泥巴到嘴巴」的過程，學習尊重土地、尊敬農夫與食物。

關山鎮近年推動蘿蔔產業，農民利用二期稻作休耕期，在田裡栽種白玉蘿蔔，每年都吸引不少民眾到關山體驗拔蘿蔔。

米國學校校長彭衍芳表示，大人小孩都愛拔蘿蔔，但農村體驗不應只是大家下田搶拔的觀光模式，應從中學習尊重農地、農夫及食物的觀念，為讓食農教育更深入，在蘿蔔盛產期，帶著民眾到田裡，看見食材在泥土裡成長的樣貌，收成後再到米國學校古灶區，自己升火煮蘿蔔雞湯。

年過70歲的陳阿嬤開心拿著從田裡剛採摘的新鮮蘿蔔，準備烹煮蘿蔔雞湯，熟練的在古灶以木材生火，陳阿嬤說，將近40年沒有下田及用古灶生火煮食物，但年輕的記憶還在，生火一點都不困難，帶著孫子一起做更是一種傳承。

彭衍芳表示，體驗活動需視蘿蔔生長情況，有意參加者可隨時注意米國學校臉書粉絲專頁訊息。

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