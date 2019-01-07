基隆漁會年貨促銷 購買魚貨滿千元 抽600元大透抽

2019-01-07 10:47

〔記者俞肇福／基隆報導〕採買年貨Ａ好康！基隆區漁會推出採購魚貨滿千元抽價值600元的大透抽；另外，有感於高麗菜豐收導致菜價直直落，基隆區漁會採購上千顆高麗菜，凡是到基隆區漁會直銷中心買東西，有購物就送高麗菜一顆，送完為止。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，漁會準備了60尾大透抽，超過1公斤、價值600元的大透抽，明天（8日）起凡是來直銷中心採購漁獲超過1千元，就有1次抽獎機會，抽完為止。

陳文欽表示，漁民、農民都是辛苦的勞動朋友，看到高麗菜價直直落，漁會也想盡一份心力，所以採購一千顆高麗菜，希望與採購魚貨的民眾分享；陳文欽說：「吃魚聰明、吃菜健康，農民漁民好年冬」。

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