冬天著短裙、絲襪 護專生怒批校方把科服當招牌？

2019-01-07 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義崇仁醫護管理專科學校美容保健科的科服因亮橘色背心、格紋百褶裙搭配黑色絲襪相當亮眼，近日卻被人投訴該衣服質料夏天悶熱、冬天還得穿短裙加絲襪，質疑是把著科服的學生當成招生招牌。

《蘋果》報導，有投訴者表示，美容保健科女學生的科服上衣不透氣，夏天易悶熱，若是遇到冬天，短裙外加絲襪，凍得受不了只能在外多加第2雙絲襪保暖，且整年都需要穿高跟鞋，十分不適。

投訴人更表示，學校設有畢業門檻「100小時專業服務」，原目的為養成學生發自內心關懷他人的能力，但投訴人說，該「專業服務」僅承認公家機關活動且無專車接駁，過去曾有學生踩著高跟鞋站在台上4小時起跳，活動結束後雙腳劇烈疼痛，讓人懷疑無疑是把美保科學生當作招牌。

對此美保科主任陳立賢出面回應，表示科服是由「科學生自治會」所訂定，若學生對科服樣式或是穿著規定有異議者，可向班級導師或科學會提出看法。

至於投訴者抱怨的「100小時專業服務」，陳立賢回應，因校方提供的課程有限，故才透過設立「專業服務」來補足課堂中無法培養的專業能力，不過他表示沒聽學生有一次站超過4小時的情況。

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