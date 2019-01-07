台灣回收率傲視全球！ 美最大博物館雜誌專文報導

2019-01-07 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕近年來台灣垃圾回收成效表現搶眼，連國際間都注意到台灣驚人的表現，全美最大博物館機構「史密森尼」（Smithsonian）官網近日特別專文介紹，台灣由「垃圾島」變成垃圾回收率全球頂尖的乾淨島嶼。

「史密森尼」日前在官網刊登明尼蘇達大學環境研究所（Institute on the Environment）多媒體期刊Ensia對台灣垃圾回收的報導，文章指出，台灣是目前全球回收計畫最有效率的區域之一，約有55%的家用與商用垃圾能夠回收處理，工業廢棄物比重更高達到77%，據統計，2015年台灣的廢棄物回收公司逾1600家，年營收達到20億美元。

台灣生活水準、消費能力自25年前開始快速提高，垃圾也隨之增長，得到「垃圾島」這個惡名，在1993年，台灣的垃圾收集率僅70%，廢棄物回收幾乎為0，有2/3的垃圾掩埋場幾乎滿載，為有效解決垃圾問題，台灣政府著手規劃廢棄物管理辦法，鼓勵民間與企業採取減少垃圾的行動。

而台灣的垃圾車文化更被Ensia形容為社區儀式，民眾等候播放古典音樂的垃圾車抵達，將垃圾分類丟進車中，目前台灣的垃圾製造量從15年前的每人每天製造1.2公斤，減少至0.85公斤，據非正式估計，廢棄物回收率超過50%，許多垃圾焚化廠都處於低運行狀態。

「史密森尼學會」是美國一系列博物館和研究機構的集合組織，旗下擁有19座博物館、美術館、國家動物園與研究機構，是美國唯一一所由美國政府資助、半官方性質的第三部門博物館機構，同時也為世界最大的博物館系統和研究聯合體。

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