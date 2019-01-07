誰找工作？母陪女兒面試瘋狂連環問 氣到面試官摔杯

2019-01-07 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友在臉書抱怨，表示她老公日前面試了一名女生，該女面試時由媽媽陪同，媽媽瘋狂連問問題，讓她老公氣得摔杯子，女網友直呼「原來世界上真的有這種人」。

女網友在臉書社團「爆怨公社」上撰文寫下整個故事發展，面試女的媽媽連續問「假日都放假嗎？」、「颱風天呢？」、「（辦公事）如果太熱呢？」、「我女兒不會開車，騎摩托車我怕她中暑」等問題，讓人不解究竟是女兒要面試還是媽媽來面試。

媽媽更問到辦公室的小房間是要給員工休息的嗎？女網友的面試官老公表示，那間是給自己小孩休息的地方，媽媽竟回嗆：「都說的很好聽啦，小孩子那麼吵，影響到員工又要找藉口扣薪水」，談到薪資問題，面試官表示因為該職位不需要專業技術，所以是以基本薪資起跳，這句話竟讓媽媽勃然大怒。

媽媽回應：「我女兒好歹也是碩士，你居然說基本薪資？」隨後面試官請2人回家等待消息，媽媽又再度說出讓人驚訝的話，她說：「有阿，我女兒決定做了。」但面試官仍表示公司需要作業流程，請2人等待回覆，媽媽碎念後說：「算了，我女兒這麼好你們不要是你們的損失。」

女網友表示，老公氣到不行，還怒摔了一個杯子，網友紛紛表示「是媽媽要應徵還是女兒要應徵？」、「來找工作還是來找碴的？」、「面試帶媽媽也太奇怪」；另有網友分享面試新進人員的經驗，表示還有面試過腦袋上捲著髮捲沒拆的新人。

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