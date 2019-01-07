北台灣今氣溫略升 明日降雨轉明顯

2019-01-07 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕由於東北風減弱，今天北台灣水氣減少，降雨稍緩，氣象專家吳德榮表示，明天（8日）至週三（9日）上半天東北季風會再度增強，北台灣轉為濕涼，直到週四、五（10、11日）才會「冬陽再現」，但週六、日（11、12日）又會有另一波東北季風南下。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今日白天起，由於東北季風稍減弱，北海岸、北部山區、東北部有局部雨，東部地區亦有局部短暫雨的機率，大台北鄰近山區則平地偶飄零星小雨；在氣溫方面，今日北台灣都會區略升至18至23度，沿海、空曠地區最低溫約在17度左右，中南部則為多雲時晴、早晚偏涼的天氣。

吳德榮提醒，明天（8日）至週三（9日）上半天東北季風將再增強，迎風面北海岸、北部山區、及東北部迎風面降雨轉趨明顯，大台北及東部、東南部會有局部短暫雨發生；屆時，北台灣再轉濕涼，都會區氣溫約在17至19度，沿海、空曠地區最低溫則在16度左右。

吳德榮說，直到週三（9日）下半天起，隨著東北季風減弱，天氣會逐漸好轉、氣溫漸升，週四、五（10、11日）各地白天會是溫暖舒適、早晚涼的天氣，東半部偶有局部短暫雨，但週六、日（11、12日）另一波東北季風將南下，北台灣會再轉濕涼；但本週的這兩波東北季風對中南部皆無太大影響，仍為多雲時晴、早晚偏涼的天氣。

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