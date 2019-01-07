老饕組「愛吃天團」遍嚐小吃 尋找城市的美食記憶

2019-01-07 08:07

〔記者方志賢／高雄報導〕台灣小吃獨步全球，一群愛好小吃的老饕組成「愛吃天團」，由團長余政隆帶著團員吃遍各地小吃，每人只要4、500元，一天就能嘗盡30、40種小吃，余政隆說：「台灣小吃隱身巷弄，而記憶常是最好吃的美食，透過探訪小吃，尋覓美食記憶，也找到城市味道。」

「愛吃天團，團結一心，就是愛吃」，5年前余政隆在網路臉書號召志同道合組成「愛吃天團」，深入全台各地巷弄找尋好滋味，固定團員300多人，5年至少150場次，以一場平均30人次，已超過4500人次參加活動，但這不包括他課堂帶學生去吃，事前踩線及規劃的場次。

余政隆是國內知名連鎖品牌「傳香飯糰國際米食」創辦人，也在大學教授餐飲、創業與產品設計等課程，他因經營吃的事業，也研究吃，而組「愛吃天團」，透過共食概念，團員只需分攤幾百元，卻能嘗遍30、40種小吃。

余政隆說，5年來全台規劃超過30條路線，其中高雄就有左營、鳳山、岡山、哈瑪星、鹽埕等9路線，每到一個城市，都以徒步方式，從上午9點多走到下午4點，連吃30、40道小吃。

知名手機攝影達人王小路，從小在哈瑪星長大，加入「愛吃天團」後，擔任哈瑪星路線領隊，她說當地萬全肉圓米糕、一安堂中藥行、登山街口汕頭麵、鼓山市場阿嬤米粉羹、廟口八寶冰都至少50年老店，這些傳統老店都有她滿滿的成長回憶。

從事導遊的陳昭男，老家在台南市新營區，他是左營及新營路線的副領隊，他說團員若對家鄉或較熟識的地區，都可提議路線，參加「愛吃天團」不僅品嘗美食，認識各地文化，還可結交志同道合的朋友。

高雄科大學生潘柏諺跟著爸媽來參加，他說平時在家「耍廢」，假日出來走路運動、吃美食，曾走過岡山、旗山及潮州等路線，後來也與同學分享各地小吃美食的訊息。

余政隆說，「食物消失是城市的損失」，團員們希望為家鄉付出努力，帶人回鄉尋覓小吃，找回城市的味道，這樣一傳十、十傳百，持續湧入的消費人潮，讓這些傳統小吃能持續屹立不搖。

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