不婚不生！去年新生兒18.1萬8年新低 結婚對數也創9年新低

2019-01-07 07:40

〔記者陳鈺馥、林惠琴／台北報導〕少子化海嘯席捲台灣，內政部最新統計，2018年新生兒人數跌破8年新低，僅18萬1601人，較前年大減1萬2243人，全年結婚對數只剩13.5萬對，反映年輕人「不婚不生」現象惡化，僅略勝10年前金融海嘯爆發後的慘淡情況。

截至去年12月底統計，台灣總人口數2358萬8932人，男性1171萬2千多人、女性1187萬6千餘人，女多男少。

全台去年粗出生率（每千人中出生人口比率）7.56 ‰，出生人口數為8年來最低。

台灣二戰後嬰兒潮，每年約有30萬至40多萬名新生兒，2008年金融海嘯首度跌破20萬大關，2010年創下史上最低、僅16萬6千餘人出生。之後每年出生數在20萬上下，2017年跌至19萬餘，去年僅剩18萬多人。

粗出生率 屏東墊底

內政部更指出，去年各縣市粗出生率最後三名，為屏東縣5.1 ‰、嘉義縣5.2 ‰、基隆市5.5 ‰；最高則是連江縣18.9 ‰，桃園市10.2 ‰，彰化縣及新竹市均約9.2 ‰、排第三。

統計也顯示，去年新人結婚對數13萬5404對，較2017年減少2630對、減幅1.9%，創下9年新低，僅比2009年11萬7千對稍高。

400多萬適婚青壯年未婚

據指出，截至前年底，台灣20歲至40歲人口，有高達442萬人未婚，40歲以上也有100多萬人未婚嫁；去年僅27萬人結婚，至少還有400多萬適婚年齡的青壯年未婚。

內政部官員分析，出生人口數與結婚對數息息相關，結婚少連帶影響新生兒下滑，民眾教育程度提高、找不到合適對象、年輕人薪資條件低、房價過高等問題，都是造成晚婚、不婚或少子化的因素。

政院推出政策補助催生

內政部戶政司司長張琬宜表示，政院去年中已提少子化因應對策，推動準公共化托育補助，相關政策要反映在數據上須幾年時間，內政部另也正興建社會住宅，要減輕年輕人成家立業負擔，若為新婚夫妻未來可獲優先評點補助，希望營造年輕人成家、生育的友善環境。

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