01/07 各報重點新聞一覽

2019-01-07 06:23

自由時報

爸爸不准打棒球 南英「牛爸」盼助少年圓夢

看到本報日前「爸爸不准打棒球，少年帶千元流浪2個月」的報導，南英青棒總教練陳献榮主動連繫本報，表達想幫忙少年圓夢的心意，並已和張姓少年的父親連絡上，不但分享過往棒球經歷，更歡迎張姓少年9月到南英商工入學、延續他的棒球夢，雙方交談甚歡。

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賴清德確定請辭 新內閣「蘇邁配」成形

民進黨主席補選結果昨出爐，由前行政院秘書長卓榮泰勝出。由於行政院長賴清德堅持為九合一敗選請辭，內閣將啟動改組，府院黨運作將有新的調整。立法院臨時會最快週三（9日）三讀通過今年度中央政府總預算案，賴揆就會在週四院會提出內閣總辭，新內閣將由蘇貞昌出任行政院長、陳其邁接任副院長。

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長榮座艙長 遭夫勒死

桃園市55歲男子詹賢明向擔任長榮航空事務長（座艙長）的50歲妻子簡美芳借款1000多萬元，卻接連酗酒，簡女3個多月前提離婚，詹男放話殺妻，親友介入協調，詹男雖切結改過，不料夫妻倆昨再鬧離婚，詹男涉動手勒死妻子。

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蘋果日報

年前擬發放現金 400億助300萬人 薪30K以下 每人萬元

蔡政府的大紅包，最快年前發放！由於稅收超過預期，總統蔡英文先前表示將補助經濟弱勢及低薪者，據了解，目標鎖定月薪3萬元以下族群，採用現金發放的可能性高，總經費約400億元，約300萬人受惠，平均每人可拿到1萬多元。

柯奐如隱忍11年 潰堤痛訴「鈕承澤戴套 粗暴拍床戲」

去年底鈕承澤一樁涉嫌性侵案，掀起電影圈滔天巨浪，更蠻橫地揭開柯奐如11年來不願再想起的痛。她一步步被記憶中的恐懼逼迫，自我防禦的心門一點一點被撬開，由起先的寥寥數語、保守委婉，到昨天她終於突破心防潰堤，控訴被迫全裸拍床戲的不堪，沉痛控訴性暴力，覺得自己「很髒」，她只貼胸貼上陣，而導演兼主角的鈕承澤「僅使用了保險套，還告訴我，『不會放進去』！」

聯合報

當選民進黨主席 卓榮泰：四位一體組黨政平台

民進黨主席補選結果昨天傍晚揭曉，行政院前秘書長卓榮泰以得票率72.60%、24699票，勝過另一位候選人、台灣民意基金會董事長游盈隆的9323票，當選執政黨主席。不過總選舉人數20萬2568人，有效票34230票，投票率僅16.9%，創下民進黨黨員直選黨主席以來的次低紀錄。

廚餘養豬 最後通牒 1155場週內未檢核就禁用！

非洲豬瘟進逼，養豬業者呼籲中央禁止廚餘養豬，政府決定一旦出現非洲豬瘟疫情，才會全面禁止。非洲豬瘟中央災害應變中心昨則宣布，現行1155家未向環保署登錄的畜牧場，若一週內未完成相關檢核，將禁止廚餘養豬。農委會表示，受影響畜牧場可申請離牧或飼料養豬，飼料養豬有補助，不會虧本。

中國時報

卓榮泰凍蒜民進黨黨主席

民進黨昨天舉行黨主席補選，被視為「挺英派」的前行政院祕書長卓榮泰，以72.6％的高得票率當選，預計週三（9日）就職交接。卓榮泰表示，目前最重要是，從1月27日台北及台中立委補選一直到2020年，民進黨大大小小戰役的勝選。至於2020，黨有黨的機制，一定照黨的機制走。

人生最後一程怎麼走 可自己決定

亞洲第一部保障病人權益的專法《病人自主權利法》昨（6）日上路，年滿20歲、心智能力健全者，可在「預立醫療照護諮商」（ACP）後，先行預立醫療決定（AD）。衛福部醫事司司長石崇良表示，ACP收費上限1小時3500元，未來低收入戶、中低收入戶可免費諮商，最快2月初補助；2至6級失能居家老人，最快6月前補助。

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