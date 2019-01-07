迎風面地區今降雨趨緩 週四全台高溫回升至25度以上

2019-01-07 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕今日仍受東北季風影響，東北季風強度較昨天稍弱，降雨範圍也稍縮小，基隆北海岸、大台北東側及東半部地區的降雨趨緩，西半部地區則是多雲到晴天氣；氣溫方面，各地清晨低溫在16至20度之間，頗有涼意，白天北台灣回溫有限，高溫20至22度間，中部及花東24至26度，南部則可來到27至29度間，中南部日夜溫差較大，需特別注意。

今日空氣品質部分，北部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級為主；雲嘉南以南位於下風處，擴散條件不佳，雲嘉南以及高屏空品區為「橘色提醒（對敏感族群不健康）」等級，高屏空品區局部地區短時間可能達紅色警示等級。

8日、9日（週二、週三）持續受東北季風影響，迎風面北部及東半部地區整天濕涼有局部短暫雨，中南部地區則多雲到晴；溫度方面，各地清晨低溫約15至20度，白天高溫北台灣及花蓮約20至23度，中南部及台東則在24至29度間，中南部地區日夜溫差大，提醒民眾留意氣溫變化，適時調整衣物。

10日（週四）東北季風減弱，北台灣氣溫明顯回升，其他地區氣溫也略微上升，全台的高溫都可回升至25度以上，各地大多為多雲到晴天氣，僅剩東半部地區仍有小範圍降雨。11日、12日（週五、週六）台灣附近風場為東風至東北風，在迎風面的東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

國際都市氣象：

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