「通往天堂之鑰」關了！基國派老教堂被封 族人進不去

2019-01-07 00:04

〔記者李容萍／桃園報導〕座落桃園市復興區三民地區的基國派教堂是由牧師動員居民採集、搬運石塊一塊一塊堆砌而成，曾吸引許多遊客前來打卡、拍照，甚至新人到此拍婚紗，不過近年來教堂周邊屢被搭起綠色鐵板阻斷進出，族人、遊客不得其門而入；對此，文化局無奈表示，基國派教堂屬於私人所有，由所有權人負責歷史建築管理維護和整潔，文化局無權干涉教堂是否開放，只能提供專業諮詢，必要時提供輔導協助保存。

不過，在地族人主張教堂屬於公共財，不應限制當地族人或遊客進入，包括復興區新任區長游正英、區民代表會主席林玉花認為不該鎖館衝擊觀光，將爭取教堂回歸部落、重新開放。

基國派教堂創建於1964年，當時基督教信仰開始在原住民部落傳遞福音，基國派部落族人林美秀及林德旺姊弟倆（也是林玉花的媽媽和舅舅）為了實現上主之恩，毅然決定捐出家族的曬穀場，作為興建教堂的基地，選擇鄰近離教堂數公里處的蝙蝠洞河岸一帶鑿取石材及搬運作為材料，由當地居民自行開採，一塊一塊挑上山堆砌而成，由牧師和傳道黃榮泉以「通往天堂之鑰」為概念，設計出獨特的入口風格，加上整個牆面的特殊造型，更加顯得古樸雅致，落成後的基國派教堂除了是部落族人信仰中心，同時是部落的活動中心。

當地教友因為老教堂空間不敷使用，1994年在附近新建新教堂，基國派教室後來仍被列為歷史百景之一和獲選「台灣宗教百景」之一。

其實這座老教堂位在原住民保留地，過去部落族人以抵押方式轉給現在的王姓非原民地主，又歷經土地產權的轉移而差一點面臨被拆除的命運，所幸在文化局奔走，獲得政府撥款補助，加以整修後成為地方文化會館，在2004年重新落成開幕，後續族人曾向地主協調要買回土地，地主卻開出1000多萬元的高價，族人難以負擔，也覺得不合理，更主張現任地主只擁有了土地權，並沒有地上物產權，雙方為此爭議不休。近來，地主屢以教堂環境遭到破壞，甚至鐵了心架設鐵板阻絕出入。

面對老教堂再度被鎖館，游正英表示，對於部落族人來說，基國派教堂不僅是熱門的觀光景點，更是先人的文化信仰的軌跡，是需要被守護的回憶。為存續原有的泰雅精神與部落的和諧，他會積極協商，讓老教堂能回歸部落管理維護，以重現基國派教堂建築與文物傳承的歷史意義。

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