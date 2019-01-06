葉毓蘭批政府「用病死豬引戰」 他反酸：去看看澳洲如何防堵

2019-01-06 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近日對於習近平提出的「一國兩制」，頻頻宣示台灣主權，結果遭前警大教授葉毓蘭抨擊，是「藉由病死豬以仇恨添薪倒油，將台灣推向戰爭的邊緣」。對此社運人士王奕凱今跳出來要葉毓蘭看清楚，澳洲對付攜帶豬肉品入境的人更嚴格，「是42萬澳幣（約新台幣920萬）加十年徒刑」。

葉毓蘭昨在臉書上說，全心全力做好防疫宣導、執行措施，比將非洲豬瘟說成中國的生化炸彈攻擊負責多了，盼政府別在非常時期練肖話，「藉由病死豬以仇恨添薪倒油」，將台灣推向戰爭的邊緣。

對此，王奕凱今在臉書上標註葉毓蘭，要她去看看「國際是怎樣對付攜帶豬肉品入境的人」，並PO出一篇以澳洲舉例的文章，指出旅客若攜帶肉品進入澳洲，「可是42萬澳幣加十年徒刑」。暗指非洲豬瘟根本不容小覷，連澳洲都謹慎防範，更別說比澳洲更靠近中國的台灣，當然也是嚴肅看待。

許多網友看了紛紛表示，「本來就應該這樣，這根本國難吧」、「教授應該會裝死」、「澳洲對違規攜帶肉類的旅客一向都是重罰」、「教授言下之意是我們引發戰爭，非洲豬瘟好棒棒？」、「把豬丟過來的是中國，說不放棄武統的也是中國，然後說挑起戰爭的是台灣政府？」、「到底什麼腦筋才會不怪對岸卻怪台灣」、「看完這篇你還在說台灣罰的重？」

據了解，澳洲農業和水資源部為避免國內也爆發大規模疫情，自去年11月7日起即宣布，任何入境人士不得將任何種類的動物肉製品帶入澳洲，包括新鮮、乾燥、冷凍、熟製、燻製、醃製或經防腐處理的肉製品。若未申報又經查獲者，最高可依據《2015生物安全法》開罰42萬澳元以上罰款及10年有期徒刑。

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