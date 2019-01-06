超狂直播主林揚竣 南下開直播為賣高麗菜

2019-01-06 23:51

〔記者萬于甄／台南報導〕有超狂直播主之稱的林揚竣為挺菜農，買下台南善化一處高麗菜園2000顆高麗菜，今親自現身菜園開直播，號召粉絲做公益幫助菜農；林揚竣表示，因不忍看到菜農勞累心血泡湯，希望可以透過自己的力量，呼籲大家發揮愛心搶救高麗菜。

以直播拍賣藝品起家的直播主林揚竣今現身台南善化高麗菜園，開直播賣起高麗菜，線上湧入大量人潮，紛紛留言並分享直播，林揚竣表示，因去年迄今高麗菜價未見起色，導致菜農不堪負荷，為了力挺農民，買下兩千顆高麗菜來幫助農民銷售。

林揚竣在直播中以一粒高麗菜20元販售，無法到場的粉絲則在直播底下「留言加一」認領，因賣出的高麗菜所得將捐給弱勢團體做公益，讓林揚竣短短約半小時的直播，就吸引2萬多名觀看人次，受到粉絲熱情迴響。

林揚竣說，藉由網路直播傳達愛心公益，讓原本冷漠的網路世界，增添許多溫度，尤其，台灣高麗菜相較進口高麗菜，口感上較為鮮甜與細嫩，今專程由台中南下到台南善化幫菜農採收，希望幫助菜農度過菜價低迷的日子。

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