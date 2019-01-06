東北季風影響至週三 北東濕涼 週四減弱漸回暖

2019-01-06 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕今天（6日）因為東北季風影響，北部及東半部地區整天下來感覺濕涼，南部地區相較起來就較為穩定舒適。至於明天（7日）天氣狀況和今天一樣，北部、東半部地區仍有斷斷續續的降雨情形，體感上較為涼冷；中南部則呈多雲到晴的穩定天氣，但要多注意早晚溫差大。

根據中央氣象局預報，7日的台灣仍受東北季風影響，但強度上比起今天稍弱一些，在基隆北海岸、大台北東側及東半部地區會有陣雨；桃園及大台北地區西側也偶有飄雨情形發生；新竹以南地區則為多雲到晴的舒適天氣。另外，據「天氣風險公司」表示，本週三以前都會持續受到東北季風影響，北部及東半部地區都會是多雲偶陣雨的天氣型態，直到週四開始東北季風減弱，氣溫才開始回暖。

氣溫方面，明日各地清晨氣溫約落在15至20度之間，頗具涼意，到了白天以後，整日濕涼的北台灣高溫約20至22度之間；中部、花東地區約在24至26度左右；天氣較為穩定的南部地區則可以來到27至29度，中南部白天舒適溫暖，但日夜溫差仍大，民眾要注意適時增添衣物。

空品方面，據行政院環保署空氣品質預報指出，明天北部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級；至於位在東北風下風處的雲嘉南空品區以南，因為擴散條件不佳，雲嘉南以及高屏空品區為「橘色提醒（對敏感族群不健康）」等級，當中高屏空品區局部地區短時間內可能達紅色警示等級，提醒民眾注意，尤其敏感族群、年長者或是小孩，出門記得戴上口罩，保護呼吸道健康。

紫外線方面，明天除了連江縣是「低量級」的綠色圖示之外，其他地區都是「中量級」的黃色圖示。另外，因為東北風緣故，台南以北、東南部、恆春半島以及各離島的沿海空曠地區容易有8至9級的強陣風，請欲前往海邊活動或是從事海上作業的民眾多加注意。

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