頭份中華路拓寬 新車道分流駕駛「霧煞煞」

2019-01-06 22:41

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府去年拆除佔據頭份市中華路從自強路口北上至顯會路口12筆國有土地逾30年的違建店面，公路總局隨後進駐施工，增闢一機車道及右轉車道，但近來卻屢有用路人抱怨，因標誌標線不清楚，車輛行至路口前才依標線分流，常使右轉及直行車打結，險象環生。

苗栗縣議員陳光軒遂邀集公路總局苗栗工務段、頭份市公所到場現勘研商，決議將於車輛匯入處設置F桿及號誌牌，提前告知用路人後方五個車道分流方向，分別為左轉、直行、機慢車直行、右轉、及右轉兼引導機慢車兩段式左轉車道，藉此解決交通亂象。

該路段長約300公尺，路寬呈喇叭狀逐漸擴大，從原雙車道增加至4車道及1機慢車道，然而因拓寬路段新設的車道標誌、標線不清，許多用路人到路口前才發現左、右轉及直行車須依標線車道分流，造成車輛臨時切換車道，直行機車於交錯車陣中「夾縫求生」，衍生許多交通問題，也讓用路人抱怨不斷。

陳光軒表示，經有關單位研商後，公路總局將於台一線93K+82處設置F桿及號誌牌，預告後方車道分流方向，藉此提前警示用路人，於匯入車道前就先駛於正確車道，避免發生交通事故；此外，顯會路口的機車待轉區也將加大，縮減機車迴轉幅度。

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