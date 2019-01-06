擬撥300億補助低薪族 網大嘆：台灣就是魯蛇天堂！

2019-01-06 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文在今年元旦發表談話時指出，因為國家稅收超出預期，擬提出「分享經濟紅利」的方案，傳將播出2、300億的特別預算補助經濟弱勢及低薪者，遭網友酸：「台灣根本就是魯蛇的天堂！」

據本報報導，蔡英文於本月1日表示，2018年歲計賸餘約4、500億元，因此她希望在政府有盈餘的情況下，與經濟弱勢者「分享經濟紅利」，並委由行政院提出方案，讓收入較少的民眾優先分享經濟成長紅利。據悉，目前府院的高層已經有了初步的構想，擬對低薪者發放「一次」現金紅包，若以月薪3萬元為門檻，預計將會有2、300萬人受惠，目前行政院正積極研擬相關方案。

消息一出，馬上引起網路熱議。贊成的民眾認為這是蔡政府德政，「正確的事趕快做，不要拘小節」但也有網友不以為然，認為這是在政策買票，「對軍公教說政府財政困難，對勞工說不改勞保會破產，政府拿400億當紅包隨便亂撒」、「剝削人們努力工作的稅金拿去買票」，也有人表示補助低薪者不公平，「有些人沒有所謂的薪資所得，比很多人還好過」、「先救中產階級好嗎，薪資中位數低成這樣是想笑死人嗎」還有網友感嘆，難怪台灣是「魯蛇天堂」。

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