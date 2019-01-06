《病主法》今上路 五大狀況將可自主放棄治療

2019-01-06 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕《病人自主權利法》今（6）日上路，將為臨終前病人遭遇痛苦卻要苟活的窘境，民眾只要在健康時諮詢，並立下書面決定書，在未來生命末期，只要符合5種條件，將能自主放棄治療，有尊嚴地走完人生最後一哩路。

綜合媒體報導，維護人最後尊嚴的《病主法》在今日正式上路。實施後，依據《病主法》，民眾只要年滿20歲以上且具完全行為能力，就能在健保卡註記「預立醫療決定（AD）」。立下此決定，在未來面對生命末期、不可逆轉昏迷、永久植物人超過3或6個月無恢復跡象、失智程度極嚴重無法自理者，可拒絕維生治療、流體餵食。

不過要立下「預立醫療決定（AD）」，得先至衛福部指定的77間、能夠提供預立醫療照護諮商的機構進行預立醫療諮商（ACP），且需至少一名二等親內親屬陪同，而有指定醫療委任代理人也需一同接受諮詢，若有其他意願人同意的親屬也能參加。

依據「病主法」，醫療委任代理人能是家屬，但不能是意願人的受遺贈人意願人遺體或器官指定受贈人、其他因意願人死亡而獲得利益的人，若是意願人的繼承人除外。

衛福部醫事司表示，諮商費用以小時為計算單位，每小時上限不超過3500元，中低收入戶和低收入戶免費，並鼓勵醫療院所不要向諮商時間極短的民眾收費。

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