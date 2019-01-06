夫揹妻得獎有「高鈣！」 南投「踏雪尋梅」樂趣多

2019-01-06 22:09

〔記者謝介裕／南投報導〕今年邁入第19個年頭的南投縣信義鄉「踏雪尋梅」系列活動，今日在牛稠坑柳家梅園熱鬧登場，除考驗夫妻默契的夫妻揹負競賽以外，「滾」橡木桶趣味賽，也首度改成「抬」橡木桶，有的小朋友賣力往前衝、有的則非常淡定慢慢走完全程，更讓親子、夫妻之間「梅」開眼笑，留下甜蜜又難忘的賞梅回憶！

信義鄉素有「梅鄉」之稱，全鄉種植梅樹面積800多公頃，在大陸冷氣團一波波南下，風櫃斗、牛稠坑、烏松崙等梅區梅樹也陸續綻放枝頭爭奇鬥艷，呈現「遠觀花似雪，近看雪是花」的花海美景。

被視為一年一度賞梅盛事的「踏雪尋梅」活動，今在新鄉國小演出布農傳統迎賓舞中揭開序曲，緊接著，抬橡木桶、夫妻揹負競賽等趣味活動也陸續展開，包括副縣長陳正昇、鄉長全志堅、農會總幹事黃志輝等人，也都下場參與「抬」橡木桶活動，現場不時傳出陣陣加油聲、歡笑聲。

至於夫妻揹負競賽方面，以40歲作為標準，區分青年與壯年組，吸引30多隊夫妻參加，其中不乏遠從台北、新北、高雄等地前來，在梅樹排列形成長約150公尺的賽道中，最先抵達終點者獲勝。

比賽過程中，與賽民眾莫不卯勁力求佳績，有的老婆一邊幫老公加油、打氣，一邊還幫忙按摩或擦汗，承辦的農會人員甚至在會場以雙關語向與賽老公們喊話，相信只要得獎回家，便可能獲得高鈣（音同台語9次）獎勵，逗得大家哈哈大笑，比賽結果青年組及壯年組，分別由來自彰化縣的陳瑩駿及台中市的楊振彰夫妻奪冠。

依農會制定的規則，第1名至第3名的選手，以被揹負的妻子體重作為獲得馬拉桑系列酒瓶數「1比1、2分之1及3分之1」的比例依據，上述2組奪冠的妻子體重都是66公斤，因此可獲66瓶馬拉桑系列酒，其餘參賽者，只要跑完全程者，也都可獲贈信義鄉農會價值1000元的產品兌換卷，可說是統統有獎﹗

信義農會總幹事黃志輝指出，該活動舉辦迄今已19年，基於安全考量，此次特別將「滾」橡木桶改為用抬的，但趣味性不變，且看遍國內外的梅花，還是信義鄉的最漂亮，不僅花色亮麗，搭上灰白色的樹幹，更顯高雅，加上拜暖冬之賜，花期即可能延長至2月初的櫻花期，屆時，一趟旅行便享有賞梅、櫻的雙重享受以外，也建議民眾利用非假日前來，以免塞車影響遊興。

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