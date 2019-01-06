台中龍井海岸邊發現豬屍 急拉封鎖線戒備

2019-01-06 18:48

〔記者陳建志／台中報導〕海巡署中部分署第三岸巡隊麗水安檢所今天下午3點半接獲麗水派出所轉報，位於蚵寮溝污水處理廠旁堤岸發現一具豬屍，立刻拉起封鎖線並聯絡台中市動物保護防疫處到場處理，相關人員穿起防護裝備，小心翼翼檢視，因內臟都已經長蛆腐壞，研判死亡超過1個月，因無法採集檢體，已將豬屍裝進防疫袋，將進行銷毀，並對現場進行消毒。

非洲豬瘟引發國人關注，烏日分局麗水派出所今天下午3點半左右，接獲民眾報案，指稱龍井蚵寮溝污水處理廠旁的海岸邊發現一隻豬屍，立刻轉報海巡署麗水安檢所，並通報台中市動物保護防疫處派人到場處理。

海巡署麗水安檢所獲報，立刻派遣5名人員穿著防護衣到場，並拉起封鎖線，市府動保處人員約4點15分到場，檢視後發現死亡豬隻體長約120公分，外觀雖尚未腐爛，但內臟都已經長蛆腐壞，研判死亡超過1個月，立即在豬屍身上和附近噴灑消毒水。

相關人員隨後將豬屍裝進防疫袋抬上岸邊，將等候專車載往銷毀，現場並由消毒車徹底消毒。

台中市動物保護防疫處長林儒良表示，該隻豬屍因內臟都已經腐壞，無法採集檢體檢驗是否染上非洲豬瘟，不過從外觀看來，並無非洲豬瘟皮膚潮紅的特徵，研判是一般死豬，目前將由專車載往銷毀。

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