連續濕冷 桃竹苗地區血庫存量拉警報

2019-01-06 20:29

〔記者廖雪茹／新竹報導〕連續濕冷天氣，影響民眾出門捐血的意願。新竹捐血中心表示，血庫存量偏低，截至目前桃竹苗地區醫療用血血庫存量僅剩平均僅5.7天，低於安全庫存7天，亟待社會大眾捐血支持。

新竹捐血中心表示，該中心協助提供桃竹竹苗4縣市病患的醫療用血，但因連續3週濕冷天氣，4個血型的庫存量持續下滑，截至今天統計，A型血液剩4.1天、AB型血液剩5.7天，B型血液剩6天、O型血液剩6.7天，都低於7天安全庫存。

雖然這兩天因各地捐血活動，血庫存量已有上升，但預期明後天醫院取血後，庫存量又會往下掉。

新竹捐血中心表示，每年入冬及農曆年前，是血庫存量偏低的期間。元月3日起為捐血月，新竹捐血中心等捐血室每天都可捐血，民眾可依自己的時間安排捐熱血；關於最新相關訊息，民眾可上新竹捐血中心官網了解，查詢就近捐血地點。

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