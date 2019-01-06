新竹市立棒球場重建案流標6次 第7次終於順利發包

2019-01-06 21:02

［記者洪美秀／新竹報導］獲中央前瞻基礎建設6.135億元補助的新竹市立棒球場重建案，加上市府停管基金興建地下停車場2億多元，總共編8.25億元經費，只是重建工程去年招標後流標6次，前天市府進行第7次招標評選，終於有兩家廠商參與統包工程投標，經評選委員評選，順利評選出最優廠商，近期就會議約啟動後續作業，重建工程可望2021年底完工，趕上2022年的職棒球季。

市民引頸期盼的新竹市立棒球場重建案，是竹市重大工程之一，不過，因國內擁有棒球場等體育設施建造經驗的甲級營造廠商和建築師不多，加上工程施工有一定難度，導致工程開標後，一直沒有廠商投標。

市府工務處表示，棒球場重建案從去年4月上網招標後，因市府對重建工程的相關規範採高標準，包括需具備甲級營造廠資格及擁有體育相關設施經驗的建築師才能投標，且工程需在20個月內完工，使得廠商投標意願不高，雖有廠商領標，最後都未投標，經市府內部檢討招標文件及修正相關規範後，前幾天進行第7次招標作業，終於有2家廠商參與投標。

工務處表示，評選出的最優廠商具承包多所學校校舍重建及新建等經驗，且對棒球場鄰近的水文、地質情況有所掌握，對開挖地下興建棒球場停車場和鄰近房屋的地基現況都能掌握，加上搭配的建築師有設計國民運動中心和棒球場經驗，經評審多方考量後勝出。

此次評選出的廠商除具公共工程經驗，也聘請具棒球總教練經驗的台灣體育運動大學校長林華韋擔任球場重建顧問，對未來球員休息室和練習環境及職棒球團大巴士停放和球場內街角空間規畫能提供具體意見，可望滿足職棒選手的需求，且讓新竹棒球場更符合國際賽制需求。

工務處表示，市立棒球場重建案順利招標後，市府將與廠商進行議約和簽約，接著會啟動後續基礎設計和細部設計等階段，預計從簽約到工期完成約32個月，期許2021年底完工，力拚2022年的職棒球季開打。

市府教育處表示，市立棒球場重建案是竹市單一工程獲中央前瞻建設經費最高補助款6.135億元，更是竹市最重要的工程之一，接下來教育處也會與廠商密切討論，除讓球場符合職棒賽事，也會積極尋覓認養球場的球團，或尋找第五球隊認養的可能，期許棒球場重建後重燃市民棒球魂，提供球員和球迷及運一處精采打球、熱血觀賽的場地。

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