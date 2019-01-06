五月天捐1000萬 助台中社福團體

2019-01-06 19:40

〔記者黃鐘山／台中報導〕人氣天團五月天去年12月22日開始在台中洲際棒球場舉辦「人生無限公司」巡迴演唱會，一路唱到今（6）日共10場，除帶給「五迷」最精彩的舞台，更捐出1000萬元幫助台中社福機構。台中市政府感謝五月天的善舉，也謝謝五月天將最終場留給台中，為市民留下美好回憶。

市府新聞局指出，五月天由「相信音樂國際股份有限公司」代表捐出1000萬元給市府社會局及台中新希望社會福利基金會，社會局將把善款轉給十方社會福利慈善事業基金會、台中市身心障礙者福利關懷協會等12家社福團體，用在服務弱勢、兒少課後輔導、長者照護、身障福利等相關業務上。

五月天「人生無限公司」演唱會足跡遍及亞洲、歐洲、美洲、大洋洲，歷時18個月巡迴演出，最終站來到台中洲際棒球場，除了12月22日起連續3個周末的精采熱唱，還於12月31日安排跨年場，陪著「五迷」迎接2019的到來。市府也於演唱會期間提供各方面的行政支援，並妥善規劃交通轉乘服務，帶給五迷更舒適的演唱會體驗。

新聞局表示，這次五月天在台中10 場的演唱會，總共吸引全球將近30萬歌迷前來，為台中創造龐大商機，演唱會期間住房率幾乎天天爆滿，周邊商圈也湧進大量人潮，為台中帶來「五月天經濟效應」。

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