歲末祝福 證嚴法師點心燈、發送福慧紅包

2019-01-06 20:37

〔記者廖淑玲／雲林報導〕慈濟雲林聯絡處今天舉辦歲末祝福，證嚴法師點亮心燈發送福慧紅包祝福並感謝1300名慈濟志工，環保志工林寶珍分享曾遭家暴又罹癌後「甘願做、歡喜受」的心路歷程，有笑有淚，令全場動容。

證嚴法師今天主持雲林慈濟人的歲末祝福活動，與眾人一起點亮心燈，淨化人心，祈求社會祥和、天下無災無難，特別感恩慈濟環保志工，長年來回收資源愛大地的精神，慈濟志工詹秀鈴80歲依然樂在其中，精神可佩。

63歲、住在雲林縣莿桐鄉的林寶珍，15歲從花蓮到台北闖蕩，20歲結了婚偏偏嫁給一個愛喝酒，愛賭博的丈夫，心情不好便打她、罵她 ，她只能默默承受，今天上台分享她從30歲起皈依佛門，每天早晚課，虔誠念佛。

跟著丈夫像漂泊浮萍的她，1997年移居到雲林，43歲那年卻發現罹患癌症，88風災時看見慈濟人滿身泥巴，無私付出與救災深受感動，下決心參加見習培訓成為慈濟志工，有天騎車經過濁水溪畔看到遍地寶特瓶、鋁箔包，發現可以邊念佛照病榻中的先生、邊做資源回收，覺得先生是她的貴人不忘跟先生說「感恩」。

林寶珍說，只要走進慈濟環保站就是她最開心的事，因為在對的時間做對的事，即使面對她及丈夫生病的因緣，反而使她發願善用剩餘的短暫生命，做有利眾生的事愛自己也愛地球。

特別值得一提的是，今天有11名慈青授證為慈濟及慈誠志工，完全要 歸功莊喻婷的父親莊明得及母親鍾淑玲一路陪伴他們成長。

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