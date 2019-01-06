前瞻拓寬人行道完工 侯友宜提議：移走台電變電箱更好

2019-01-06 21:14

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府去年爭取「提升道路品質計畫」，爭取到18.9億改善或新設全新北約54處人行道，並拓寬人行道寬度、移除電線桿或變電箱等路障，回歸以人為本的通行空間。新北市長侯友宜今天至其中已完工的五股區成泰路三段人行道視察，表示今年度繼續爭取此段人行道往北延伸，也希望能進一步請台電移除緊鄰人行道的變電箱。

新北市政府養護工程處表示，五股洲子洋重劃區陸續有人口、機關如衛生所遷入，行人日增，市長視察的工程為成泰路三段新設1.3至1.6米寬的人行道，全長580公尺，為賀聖宮至洲子洋公園路段，去年12月完工，工程仍在改善，尚未驗收。

對於台電變電箱問題，養工處解釋，過去變電箱和路燈內縮，壓縮人行空間，人行道工程在台電未移除變電箱狀況下，維持供輪椅族能通行的1.3至1.6米人行道寬度，同時兼顧路邊機車停車、汽車車道不被縮窄。

養工處表示，希望新設的人行道能延伸至凌雲路一段，包括雙號側的621公尺，單號側的126公尺，讓周邊學童上下學更加安全，延伸工程經費約2600萬元，今年2月將繼續爭取前瞻預算補助。

養工處表示，新北市府去年為29行政區共爭取54處人行道工程前瞻經費，已陸續完工，工程包括中和區圓通路（中正路至圓通路116巷）、土城區金城路3段、淡水區淡金路、淡水區濱海路一、二段、樹林區樹新路、蘆洲區中山一路（和平路至永安南路）以及五股區成泰路三段（新五路二段至成州二路）、林口區運動中心周邊人行道改善工程等。

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