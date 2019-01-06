大里光正段社宅今800多人到場看屋 明天還有1天

2019-01-06 21:49

〔記者陳建志／台中報導〕大里光正段社會住宅去年10月底完工，已舉辦多場說明會，並從5日到7日一連3天開放現場看屋，今天吸引800多人到場看屋，明天是看屋最後一天，有興趣民眾可到場排隊，1月7日起到2月1日則受理申請，1月19日晚上在大里福興宮並有最後一場說明會，請有興趣的民眾把握機會。

大里光正段社會住宅是台中市第二處完工的社會住宅，第1期共提供196戶，以及110輛汽車位、241輛機車位供申請，其中1房型118戶、1房型68戶及3房型10戶，租金為周邊市價7折以下，市府為照顧入住民眾，目前第1年還優惠市價租金5折、第2年6折、第3年7折。

市府住宅發展工程處長許由興表示，為讓有意入住民眾認識環境，5日到7日上午9點至12點及下午1點至4點30分開放民眾現場看屋，每天32組線上預約早就額滿，昨天首天看屋吸引50組，共400位民眾到場，今天吸引93組，共851人到場看屋，看屋民眾相當踴躍，明天是最後一天，請有興趣的民眾保握機會到場排隊。

許由興並提醒，受理申請時間為1月7日到2月1日，民眾可前往台中市住宅發展工程處或大里區公所現場申請，或以郵寄申請。另外，1月19日晚上7點在大里福興宮還有最後一場申請說明會，請有興趣的民眾把握機會。詳細申請相關資訊可上住宅處網站 https://thd.taichung.gov.tw/981499/981508/981509/1437864/1446141/ 查詢。

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