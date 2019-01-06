國家綠道假期義行 找回台南東、西口水利古道

2019-01-06 21:10

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大台江分校師生倡議台灣山海圳國家緑道，發起「國家綠道假期義行」，今天花了7小時，完成長達5公里多的東、西口水利古道探勘，呼籲政府儘速展開修復，打造一條從台江國家公園到曾文水庫之間的國家綠道。

包括台南社大大廟興學綠道志工、社大台江分校師生、小台江引水人等一行30人，今天在台南社大登山社的協助下，完成東口到西口的水利古道探勘。他們希望政府儘速展開東囗到西囗國家緑道營造，串聯台江山海圳綠道，成為台南市民，從台江國家公園走路到曾文水庫的「國家綠道假期義行之路」，吸引更多國際青年來體驗。

社大台江分校執行長吳茂成表示，他們從東口越烏山嶺，沿著日治時期水利古道，走到西囗焙灶，共7小時，希望透過走路認識台江到玉山的台灣文化路徑知識。

緑道青年志工吳承軒表示，在這條水利古道探勘，雖然很有挑戰，但被樹林包圍的感覺讓人更珍惜自然環境，希望大家一起來守護步道，將東口西口的步道完整串聯起來，讓更多人可以一起來走。

登山社成員櫻桃同學說，登山社同學能夠一起參與台灣山海圳國家綠道運動，這學期多位同學一起整理古道，找回文化，守護環境，很有意義。

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