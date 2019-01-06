受叔公林之助影響 林初枝畫展在港區藝術中心展出！

2019-01-06 21:46

〔記者歐素美／台中報導〕美好的回憶-林初枝油畫個展，即日起在台中市港區藝術中心展出至27日止。林初枝自小在叔公「台灣膠彩畫之父」林之助的耳濡目染下也喜歡繪畫，作品曾獲中部或南部美展等肯定，這次共展出42件油畫作品，題材包含景物、古老建築、老街、漁港及旅遊歐洲、中國等山川美景。

77歲的林初枝，出生在台中市神岡區，在叔公「台灣膠彩畫之父」林之助的耳濡目染下也喜歡繪畫，時常將自己所見、心中所想，甚至電影明星都畫於紙上，繪畫便從小就陪伴她走過人生每一個階段。

豐原國中教職退休後，林初枝更盡情悠遊於繪畫世界，近10年的藝術創作成果豐實，曾多次榮獲南部美展、中部美展、中縣美展、青溪美展、台灣國展等肯定。

林初枝表示，剛開始作畫的題材都是古老建築、各地老街（如深坑老街、鹿港老街）、各地魚港，為了追求突破進而到各地風景取材，但知道從事繪畫工作是沒有終點的旅程，因此要趁著還能繪畫的歲月更加努力，深信只要努力不懈就可以達到自已所要追求的目標。

林初枝用心創作，例如台灣國展入選的「夏暑荷塘」是台中公園荷花池一隅，她花了1星期的時間觀察鴨子的生活動態，甚至請鴨子上岸仔細觀察羽毛。因熱愛大自然，常跋山涉水、尋找瀑布，近1年來她更畫出許多「水」系列的作品。林初枝說，好的藝術品必須多觀察名家作品並累積經驗，不斷尋求自我突破，不斷自我挑戰才能進步。

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