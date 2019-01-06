山坡地開發日增 台南加強檢查整坡案

2019-01-06 21:14

［記者王涵平／台南報導］山坡地開發案件日益增加，南市水利局去年抽查40件，1件遭裁處10萬元並限期改正，今年將加強稽查，除罰款最重30萬元，也可能涉及刑責。

水利局指出，南市山坡地每年平均完工水土保持計畫及簡易水保申報書逾百件，違規變更水土保持設施不僅危害坡地安全，更涉及違反水土保持法，依規定可處6至30萬元罰鍰，情節嚴重更涉刑事責任；未來將持續委託專業單位辦理檢查及宣導，也推動輔導民眾自主檢查，共同維護坡地安全。

水利局表示，為防止任意改造水保設施挪作他用，如違規將滯洪沉砂改建、利用擋土牆搭設違建、覆蓋或掩埋排水溝等，去年起委託專業技師團隊，針對已完工水土保持計畫實施檢查，包含擋土牆、排水溝、滯洪沉砂池等項目一一進行健檢，同時專業技師也會提供諮詢服務，宣導正確的山坡地防災觀念。

去年度共完成25件水土保持計畫的設施檢查，有缺失需要複檢的有1件，主要為排水溝、滯洪沉砂池未清淤，已請民眾完成改善恢復功能，另有3件擅自變動水保設施，如違規覆蓋滯洪沉砂池維修孔、掩埋排水設施等，已要求依法限期改正。

水利局表示，提供水土保持服務團免費諮詢服務，洽詢電話（06）6373350。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/