「民眾沒耐性等7年」侯友宜：將親赴爭取改善五股交流道

2019-01-06 19:08

〔記者陳心瑜／新北報導〕國道一號五股交流道經常塞車，新北市政府交通局規劃新增高架匝道，讓高速公路直接連結台65線快速道路；新北市長侯友宜今天至交通最壅塞的新五路與楓江口視察，他表示，工程等待用地徵收、行政院核定及環差等將近四年，加上三年一個月的工期，長達七年後才完工，侯友宜說，「民眾沒有耐性等七年」，應該縮短作業時程以及工程時間，未來案子至國發會審查時，自己一定會赴國發會協調，加速推動。

侯友宜今天馬不停蹄至五股區視察多達六項工程進度，第一站就到泰山區的新五路與楓江口視察交通壅塞問題。

「五股交流道增設北入、北出匝道工程改善計畫」已獲交通部高速公路局有條件通過。新北市府負責取得用地，無償提供高公局施工，高公局日前允諾綜合規劃設計與環差分析同步進行，將作業時程從兩年縮短到一年半。

侯友宜說，五股高速公路匝道口有快速道路、高速公路以及平面道路車流交織，若不立即改善，會造成很多民怨。

侯友宜強調，「民眾沒有耐性等七年」，作業時程和工程時間都應該縮短，而問題沒有解決之前，高公局、公路總局和新北交通局也應該快速應變，萬一發生事故，也應該啟動替代道路、號誌變化，盡量避免塞車問題。

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