屏東與台中花博吉祥物相見歡 新聞局長：透過交流達共伴效應

2019-01-06 19:54

〔記者歐素美／台中報導〕屏東縣吉祥物「蔥寶」、「蔥娃」，今天到外埔園區與花博吉祥物石虎家族「樂虎」姐姐見面，宣傳1月7日至11日的台中花博「屏東週」，台中市政府新聞局長吳皇昇、屏東縣政府交通旅遊處長黃國維也到場同樂。吳皇昇希望透過吉祥物的交流，帶動縣市間的經濟發展，未來希望與各縣市吉祥物合作舉辦花博花車遊行，達到更好的共伴效應。

新聞局長吳皇昇及花博吉祥物石虎家族「樂虎」姐姐，今天下午在花博外埔園區，接待屏東縣政府交通旅遊處長黃國維及吉祥物「蔥寶」、「蔥娃」，雙方不僅交換禮物，也進行有獎徵答，現場聚集許多小朋友爭相搶答，互動熱烈。接著雙方進入樂農館參觀，「蔥寶」、「蔥娃」看到館內全區覆土的農作物地景相當興奮，開心合照。

吳皇昇表示，市長盧秀燕上任後，推出花博全新政策，自今年1月1日起，台中市民、中市新住民及全球12歲以下兒童均可免費參觀台中花博，將可促進台中經濟發展。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，「蔥寶」、「蔥娃」是以名列台灣4大名泉的四重溪溫泉及當地農特產洋蔥為靈感而產生，是屏東縣的吉祥物，也是屏東縣農特產及觀光行銷大使。「蔥寶」、「蔥娃」今天到花博，主要為1月7日至11日的台中花博「屏東週」宣傳，歡迎民眾到台中參觀花博。

黃國維說，屏東縣政府並希望透過這次活動，將2月19日至3月3日在屏東舉辦的「2019台灣燈會」行銷出去，這次燈會共有大鵬灣燈區、屏東燈區及東港燈區等3大燈區，其中，主燈所在的大鵬灣燈區場地面積達42公頃，以東港鮪魚為主燈形象，傳達在地特色及滿載豐收吉兆，燈會後主燈將繼續留置原地，成為大鵬灣特色地景之一。

新聞局表示，為邀請全國民眾一睹台中花博的魅力，市府推出「縣市週」活動，邀請各縣市民眾利用縣市週優惠期間，以半價購票入園。1月7日起至11日輪到「屏東週」，屏東縣民眾憑身分證明文件即可享有全票半價優惠；另屏東縣吉祥物「蔥寶」、「蔥娃」，從今天起至10日止，也會在花博外埔園區、后里馬場園區、后里森林園區現身與民眾同樂，除宣傳「屏東週」，也邀請更多民眾一起逛花博。

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