景氣冷捐款少 企業帶頭關懷獨居老人

2019-01-06 21:11

〔記者張菁雅／台中報導〕景氣冷，民眾對社福團體的捐款減少，多家企業帶頭關懷獨居老人，例如，捐物資、餐費舉辦圍爐餐會；一家連鎖咖啡品牌則推出2款便當造型蛋糕，即日起到2月4日「買便當送便當」，將捐款協助社福團體為偏鄉獨居老人送餐。

全成社福基金會每年均在南屯區舉辦圍爐餐會，邀請有長期照顧需求家庭及社區獨居老人、身心障礙者一起圍爐，並致贈裝有各種民生物資的「福袋」，往年在活動前一週即可募得需求物資，而今年活動將在11日舉行，卻還缺很大。

全成基金會董事長聶玉美表示，目前共收到新社菇神餐廳、金磚餐廳、逢甲陳媽媽四季涼補店、月之戀人、歐客佬咖啡等企業捐助食材、餐費，圍爐沒問題，也募到物資袋，但要裝在袋子裡的民生物資仍嚴重不足，很擔心屆時只能送出空袋子，會讓老人失望。

另外，連鎖咖啡品牌85度C關懷偏鄉獨居老人，該品牌最近推出滷肉飯便當和肉燥麵便當的造型蛋糕，並從即日起到2月4日舉辦「年終送暖，買便當送便當，關懷偏鄉獨居老人」活動，消費者購買任一款便當造型蛋糕，85度C就與悠遊卡公司一起捐出50元給老五老基金會與華山基金會，做為偏鄉獨居老人送餐服務費。

85度C公關副總鐘靜如表示，根據衛福部統計，每4名獨居長輩就有1人是中低收入戶，另有學者估計台灣有高達40萬的獨居老人。當獨居遇上貧窮，問題更加嚴峻，因此希望藉由這次活動拋磚引玉，號召更多人關懷獨老。

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