防堵非洲豬瘟 台南73場廚餘養豬戶輔導轉型或退場

2019-01-06 17:50

〔記者王涵平／台南報導〕全面防堵非洲豬瘟，台南列管73場廚餘養豬戶，今年3月底前可向公所申請飼料差額補助或自願性退場補助，動保處也全面稽查廚餘蒸煮設備、廚餘來源等，迄今皆符合規定。

農業局表示，因應中國的非洲豬瘟疫情已達失控狀態，已邀集區內有廚餘養豬戶的23區召開「輔導廚餘養豬戶轉用飼料及退場措施說明會」，強調若台灣有疫情發生，將造成養豬及周邊產業嚴重損失，從業人員大量失業等情況。

農業局指出，南市清查已造冊列管廚餘養豬場共計73場（占全部豬場時1.5%），請各區公所加強輔導豬場至今年3月31日前向公所申請包括飼料差額補貼、自願性退場補助（最遲至今年9月30日止拆除）。

南市動保處表示，持續加強「防疫宣導」、「輔導養豬場加強門禁及落實消毒」、「肉品市場消毒及查核」、「防疫物資整備及人員教育訓練」。

南市後備指揮部指揮官王之聖也與市府商議非洲豬瘟疫情爆發時應對措施。農業局請國軍屆時務必全力協助，將疫情損害降至最低。國內雖未有疫情產生，但必須超前部署，研議相關應對措施。

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