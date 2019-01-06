2019台中ZEPRO RUN全國半程馬拉松 7000多人參與

2019台中ZEPRO RUN全國半程馬拉松，在豐原高中鳴槍起跑。（全統運動用品提供）

2019-01-06 17:33

〔記者歐素美／台中報導〕2019台中「ZEPRO RUN」全國半程馬拉松今天在豐原高中舉行，共有遠自美國、日本等10國、約7000名跑友參與，透過路跑飽覽豐原公老坪美景，為滿足跑友的挑戰心，賽程中並有長達500公尺長的連續山路。台中市副市長楊瓊瓔表示，市府致力打造台中為運動城市，期盼透過舉辦多元賽事，提升能見度、帶入觀光效益，更養成市民運動的習慣及風氣。

全統運動用品總經理余俊芳說，「ZEPRO RUN」賽事獲得跑友4.5顆星優質好評，豐原公老坪是全台知名景點之一，能在這跑步就是一種享受，台灣曾是製鞋王國，卻缺少在地運動品牌，ZEPRO是台灣的運動品牌，創於於1995年，將台灣製鞋技術與科技環境結合，為運動愛好者推出最優質、舒適、專業運動裝備。

運動局指出，今日活動會場擺放全台最大，高近3米、寬近8米的巨大充氣雲豹競速路跑鞋，讓跑友輪流站上特製凸台合影留念；賽事路線安排，更讓選手能將台中豐原公老坪沿途美景盡收眼底，帶來觀光熱潮，注入一股健康路跑新活力。

副市長楊瓊瓔指出，市府也將於3月23日至3月25日舉辦全國原住民族運動會，期望運動賽事能結合花博等國際級的展覽，帶來更多旅客。

2019台中ZEPRO RUN全國半程馬拉松，在豐原高中鳴槍起跑。（市府提供）

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