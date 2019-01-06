一起到池上 選出最美油菜花田

2019-01-06 16:45

［記者王秀亭／台東報導］大片金黃油菜花田是池上冬季農田景觀特色，池上鄉公所為鼓勵農友將美景留到農曆年後，並刺激旅遊淡季的觀光人潮，首度舉辦油菜花田最佳人氣票選活動，讓遊客直接走進文化景觀區，用選票選出最漂亮的油菜花田。

池上稻農習慣在二期稻作休耕期，灑下油菜籽作為綠肥，金黃花海成功吸引遊客到池上賞花，池上鄉公所秘書潘正寅表示，由於農民翻耕、插秧時間不一，為鼓勵農民將養田時間拉長，配合寒假觀光人潮，鼓勵農民保留花海，到農曆年節後才插秧，推出油菜花田最佳人氣票選活動。

第一屆油菜花票選有26戶農民參與，花田集中在池上老田文化景觀區內的伯朗大道、金城武樹周邊，鄉公所在每個參賽的油菜花田旁設置票桶，透過民眾實地觀察投票，選出最美油菜花田，票數最高的農友可得獎金2萬元。

活動開跑後，有不少遊客賞景兼投票，鄉長張堯成指出，主要是鼓勵農民用心照顧花海，並將花保留到農曆年節後，未來票選活動將成為常態，盼農民盡量保留，進一步帶動在地觀光。

池上鄉公所表示，民眾可在鄉內民宿、腳踏車出租店、超商索取投票券，實際走進田裡，在最美的油菜花田旁投下自己的一票，參與投票者就有機會抽中池上米乖乖、池上米餅、池上米可樂果等好禮，活動至2月12日止。

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