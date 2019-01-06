桃竹苗血液存量剩5天 捐血站假日募熱血

2019-01-06 16:35

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕全台鬧血荒，提供桃竹苗地區病患醫療用血的新竹捐血中心也發出警訊，週末連假各捐血站不打烊，並加開6部捐血車募集熱血，但血液庫存量仍僅剩約5.7天，其中A型、AB型庫存更亮紅燈，捐血中心指出，這1個月血量吃緊，盼更多民眾響應，才能因應農曆春節的安全血液庫存量。

新竹捐血中心統計，截至昨日桃竹苗地區醫療用血血庫存量僅剩約5.7天，低於7天安全庫存量，其中又以A型4.1天、AB型5.6天庫存量最為吃緊，B型、O型也分別剩6天及6.7天庫存量，而明、後兩天醫院取血後，庫存量恐又下探至3.5天。

為了挽救血荒，新竹捐血中心各捐血站週末不打烊，許多員工更取消休假加開6部捐血車募集熱血，再加上媒體、網路宣傳，使得昨日捐血數大增，單日共收集1864袋熱血，達成率達119%；佛光山宏法社也與竹南捐血站合作，只要捐250c.c即可獲一盒土雞蛋。

新竹捐血中心強調，雖然週末血液入庫量大增，但仍未達安全值，且春節連假將至，必須先儲存足夠血液庫存量，才能穩定提供醫療傷病患使用，因此希望民眾能不分平日假日，踴躍至各捐血站挽袖捐血。

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