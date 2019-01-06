讓咖啡多了文青味 雲科大漢學研究所也搞文創

2019-01-06 16:20

〔記者詹士弘／雲林報導〕誰說文學不能創造商機！雲科大漢學研究所也搞文創！

雲科大產學合作，由漢學研究所與咖啡業者合作推出「守候咖啡」，師生根據史實，為咖啡農編寫故事、設計包裝、架設行銷平台，並取得商標權，提升咖啡的附加價值。

漢學研究所所長吳進安表示，漢學所本於「智識應用於物相，進而轉化成財相」的務實教育理念，由教授蔡輝振帶領學生，結合「故事編撰專題」課程，重新為古坑咖啡農生產的咖啡進行文創包裝，並授權「天空家族」產業行銷，完成產銷一條龍的架構，提升咖啡農產品的獨特性及附加價值。

吳進安強調，產學合一後，咖啡農可以保障其產量及價格，可獲得應有利潤，師生則可獲得產業的回饋金，又能落實理論與實務的學習，可說一舉三得。

「你的出現，帶來了濃香；我的沈醉，起緣的辛酸。你的離開，徒留了楚苦，我的守候，盡情的回甘。咖啡的季節，又來了！你是否還記得！」蔡輝振為「守候咖啡」的香、酸、苦、甘題了一首現代詩，讓咖啡多了文青味。

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