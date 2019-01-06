最美賽道 屏東紅藜馬拉松開跑

2019-01-06 15:54

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「2019屏東紅藜馬拉松」今天上午在屏東縣泰武國小鳴槍起跑，比賽路徑沿著縣道185線來義段至涼山段，沿線綠意盎然，被跑友譽為最美賽道，吸引2500人報名參賽，其中不乏路跑界好手，包括柯世傑、蘇志濱及屏東在地好手方柏偉等人今天也都現身賽場，最終全程馬拉松男子組第1名由蘇志濱勝出，成績為2小時43分43秒，女子組第1名則為楊喬筑，成績為3小時3分39秒。

今天上午屏東天氣涼爽，賽事場地直到上午11點陽光才露臉，讓完賽的跑者們大讚景致優美且天氣宜人，紅藜馬拉松活動賽事分為全程馬拉松（42.195公里）、超半程馬拉松（23公里）、健康樂跑組（11公里）及休閒玩跑組（4公里），除了台灣各地好手，還有來自日本、香港及中國的跑友共同參與。

跑者們跑在林蔭大道上，沿途還有原住民傳統點心為選手補充能量，縣府也攜手在地業者合作，台灣本田汽車提供重型機車做為賽事前導車，大江生醫、客萊斯麥、東發生物科技製藥、台灣矢崎等業者則為跑者準備紅藜特色伴手禮。

大江學院營運長陳彥任表示，台灣紅藜是目前已知唯一植物性的膠原蛋白來源，大江生醫與瑪家鄉農民契作開發相關產品，今年屏東紅藜馬拉松邁入第二屆，大江生醫繼去年贊助紅藜面膜後，今年再加碼贊助以完整顆粒紅藜麥入麵的紅藜麵條，希望讓更多人認識在地好產品。

屏縣府體育發展中心也表示，屏東近年積極發展紅藜產業，因此希望透過路跑，為鄉鎮經濟跑出活路，去年起舉辦紅藜馬拉松，成功獲得參賽跑友「超高CP值」的好評，今年續辦再度成為國內外跑者關注賽事，希望逐步帶動縣道185線的觀光與產業熱潮。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/