台南神農街老屋變文化館 門口暗藏密碼

2019-01-06 14:20

［記者劉婉君／台南報導］台南神農街舊名北勢街，目前仍有保留多棟清代街屋，其中台南市歷史名人許藏春故居，也是台南市文化資產保護協會「北勢街文化館」，不僅展示五條港的文史，門口還暗藏密碼。

五條港區是清代府城最繁盛的地區，北勢街上的街屋，後方就是南勢港，文資保護協會志工陳一平說，當時貨物以大船從中國運抵鹿耳門後，換成小船竹筏經南勢港到街屋的後方，吊到樓上的倉庫，街屋的前廳則是店面。

許藏春為清末民初台南重要商賈，北勢街文化館的大門上，放置一個大算盤，陳一平說，除了呼應當地原是貿易經商場所外，算盤上還暗藏密碼。

根據算盤上算珠撥動的情形，可以看出「88662206799」，其實就是台南市文化資產保護協會的電話號碼，886為國碼，6為區碼。

陳一平表示，館內展示包括五港條區的文史及陳藏春生平介紹，還可參觀街屋的格局及屋內的古井，偶爾有遊客發現門口的密碼，他也會介紹算盤的演變，希望遊客到台南也能了解台南的歷史。

文化館開放時間為週三至週五下午2時至晚上 7時；週六及週日為上午10時至晚上7時。

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