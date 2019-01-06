女兒自爆交30歲男友嚇壞他 下句讓他甘心掏錢

2019-01-06 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕真不愧是爸爸的前世情人！一名男網友昨天接女兒下課時，女兒突然脫口而出「我交了一個30多歲的男朋友！」男網友一聽心中充滿震驚，但隨後女兒一句話立刻讓男網友心花怒放，對於女兒的要求，通通忍不住答應了。

這名男網友到臉書社團「爆廢公社公開版」透露，昨天到補習班接國小6年級的女兒回家的途中，女兒突然問原PO幾歲，面對突如其來的問題，原PO一頭霧水的回應，「35啊！衝殺小？」沒想到女兒接著說，「我交了一個30多歲的男朋友！」原PO一聽嚇傻了，即使心想「淦，殺小啦？」表面依然維持鎮定地問，「啊然後勒？」女兒立刻抱緊原PO並說，「啊就是你啊！」原PO的心情瞬間轉怒為喜，「嘴角不禁上揚笑了出來，就一個爽而已！」「只是，女鵝，你不知道你老北我是單身嗎？不要隨便撩我啦！」

畢竟和女兒過招多年，原PO開心之餘也意料到事有蹊蹺，「說吧！有何事相求？」女兒隨即招認，「明天跟同學約好要騎腳踏車去巨城玩，可以嗎？」「可是我身上沒有錢」，雖然原PO嘴上唸著，「呃！你的零用錢都不省著點用，要出門玩就沒錢」，手還是很自動地拿出500元遞給女兒，「拿去，省著點花啦！」最後不禁直呼，「我這個老北實在是太好拐了」、「女鵝細心照顧鵝子澆水就會長大」。

網友看完紛紛笑稱，「這女兒好會」、「抱一下就有500」、「前世的情人果然不一樣」、「前面都是滿滿的套路阿～哈哈」、「已學起來打算教女兒們幫媽媽要錢」、「最後那句很重要」、「鵝子應該很想驗DNA吧」、「現在女兒們的騙數升級了」。

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